Они получат награду за работу в условиях с риском для жизни и здоровья.

Владимир Сипягин подписал указ о награждении 46 медиков Владимирской области медалью Орлова «За медицинскую доблесть». Они получат награду за работу в условиях с риском для жизни и здоровья.Награды удостоены:Напомним, что медаль в честь хирурга Николая Орлова учреждена в регионе в конце прошлого года. Её получают врачи и медицинские работники, которые проявили самоотверженность на работе, в том числе во время пандемии коронавируса.Всего в текущем году награду 392 человека.Ранее губернатор из списка награждаемых бывшего заместителя главврача Ковровской городской больницы №2 Максима Губкина, обвинённого в гибели роженицы.