Во Владимире выбрали два лучших многоквартирных дома. Мэрия подвела итоги традиционного конкурса. Среди многоэтажек, построенных до 2016 года призовые места распределились следующим ..

Во Владимире выбрали два лучших многоквартирных дома. Мэрия подвела итоги традиционного конкурса.Среди многоэтажек, построенных до 2016 года призовые места распределились следующим образом:1 место – Октябрьский проспект, дом № 27 (ООО «Слово и дело». ТСН «Вишневый сад»);2 место – улица Куйбышева, дом №5 (ТСН «Семья»).Среди новостроек лучшими стали:1 место – улица Мира, дом №4 (УО «Содружество»);2 место – улица Сперанского, дом №1 (УО «Компания «Наш дом‑3»).В специальной номинации «За волю к победе» дипломом наградили дом № 207 на улице Добросельской, который облслуживает компания «Альтернатива».Победителям администрация вручит дипломы.