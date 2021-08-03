Депутаты Законодательного Собрания распределили 895,9 млн руб. на нужды коммунальной инфраструктуры. Финансируют системы водоснабжения, замену лифтов и благоустройство ..

Депутаты Законодательного Собрания распределили 895,9 млн руб. на нужды коммунальной инфраструктуры.Финансируют системы водоснабжения, замену лифтов и благоустройство территорий.Котельные и лифтыОколо трети суммы, 330,5 млн руб., уйдёт на строительство и модернизацию систем водо- и теплоснабжения. В списке - работы на 24 объектах: строительство и реконструкция очистных сооружений, коммуникаций и артезианских скважин. Планируют построить новую блочно-модульную газовую котельную в школе № 16 в Гусь-Хрустальном.- Стоит сказать, что в список вошли 19 объектов, на которые на предыдущем заседании ЗС депутаты рекомендовали губернатору направить деньги, - акцентировал спикер облпарламента Владимир Киселёв.Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области продолжает менять лифты. Сумма 200 млн руб. уйдет на закупку и установку 170 новых подъёмников.Значительные деньги направляют на благоустройство: благодаря поправкам фракции «Единая Россия» в ЗС 114,5 млн рублей потратят на программу «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитетах региона.- Программа действует много лет, имеет отличные отзывы -в её рамках реконструировали сотни дворов и придомовых территорий по всей области. Теперь возможности программы будут расширены, - прокомментировал Владимир Киселёв.Суздалю и МуромуЕщё одно направление финансирования - поддержка городов, имеющих важное культурное значение для Владимирской области и для России.К своему 1000-летнему юбилею Суздаль получит дополнительные 112,5 млн рублей. На эти деньги модернизируют уличное освещение, проведут благоустройство пешеходных дорожек и ремонт 3-х пешеходных мостов, создадут платные парковочные места в исторической части города и разработают проектно-сметную документацию на благоустройство сквера Д.М.Пожарского, «Вечного огня» и Златоустовского кладбища.Также благоустроят территорию «Древнерусского города Муром» - объекта культурного наследия регионального значения. Цена вопроса - 80 млн рублей.- Для нас всегда были и будут приоритетом территории Владимирской области. Ведь именно в них, в небольших городах, деревнях и сёлах и сосредоточено практически все наше население. Весной мы по инициативе фракции «Единая Россия» выделили в муниципалитеты рекордную сумму на дорожные работы -посмотрите, как преображаются дороги в районах. В следующем году планируем пустить на это уже 2 миллиарда. Теперь депутаты распределили почти миллиард рублей на благоустройство и модернизацию коммуникаций. Законодательное Собрание заинтересовано в благополучии жителей области, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.