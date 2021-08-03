Он тогда служил в армии и был занят в массовке. А после травмы был комиссован.

Он тогда служил в армии и был занят в массовке. А после травмы был комиссован.Теперь же от пострадавшего в Муромский городской суд поступило заявление об установлении факта получения травмы.В обоснование заявления указано, что во время прохождения срочной службы в 1965 году заявитель принимал участие в съемках художественного фильма «Война и мир», для проведения сражений в которых закладывали взрывные и пиротехнические устройства. Во время съемок произошел взрыв, в результате которого заявитель получил травму ноги, в связи с чем был уволен со службы по состоянию здоровья. При обращении за получением удостоверения инвалида ему было отказано, ввиду того, что нет документов, подтверждающих получение травмы, связанной с исполнением воинских обязанностей, сообщила пресс0служба Муромского горсуда.По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.Кадр из фильма "Война и мир"