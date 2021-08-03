Из-за ураганного ветра 30 июля серьёзно пострадал многоквартирный дом № 6 по ул. Морозова в посёлке им. Максима Горького Камешковского района.

Из-за ураганного ветра 30 июля серьёзно пострадал многоквартирный дом № 6 по ул. Морозова в посёлке им. Максима Горького Камешковского района.Установлено, что порывом ветра повреждено 100 процентов стропильной системы и покрытия кровли, а также вентиляционная система и система отопления. Фрагментами повреждена крыша второго корпуса и окна. Над переходом между зданиями шиферная кровля повреждена частично.Ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту дома по оценкам специалистов составит более 20 млн рублей, в том числе ремонт кровли – 16,4 млн рублей, ремонт системы теплоснабжения – 3,99 млн рублей.Региональным оператором могут быть произведены работы по капремонту этого многоквартирного дома без его включения в краткосрочный план капитального ремонта за счёт средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости деятельностирегионального оператора.Напомним, что также без электричества 60 населенных пунктов Киржачского района с населением 5,5 тысячи человек.