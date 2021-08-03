Юбилей сегодня отмечает народный артист России Николай Бурляев. Президенту Международного кинофорума Золотой витязь - 75. Сегодня Николай Бурляев дал эксклюзивное интервью нашему каналу и рассказал, почему Владимир и Суздаль в его сердце - на особом месте. Подробнее - Мария Платанюк.

Юбилей сегодня отмечает народный артист России Николай Бурляев. Президенту Международного кинофорума "Золотой витязь" - 75. Сегодня Николай Бурляев дал эксклюзивное интервью нашему каналу и рассказал, почему Владимир и Суздаль в его сердце - на особом месте. Подробнее - Мария Платанюк.В его адрес летят тысячи поздравлений со всей страны. Легенде отечественного кино - Николаю Бурляеву - 75. По словам Николая Петровича, пожелания из Владимирской области для него особенно ценны. Владимир и Суздаль - важные точки на линии его судьбы.Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссер, президент Международного кинофорума «Золотой витязь»:- Я сердечно благодарю владимирцев за искренние поздравления с юбилеем. В жизни раз бывает 75 лет. И очень приятно было получить от вас добрые слова, сердечные. Поскольку Владимир и Суздаль - особые для жизни моей места. И для меня это то сердце России, которое бьётся уже тысячелетие.В творческом багаже Николая Бурляева - свыше 60 картин. Но именно "Андрей Рублёв" режиссёра Андрея Тарковского - ярчайшая глава жизни.Работа с гением на владимиро-суздальской земле. Той, что хранит наследие Рублёва.К началу съёмок "Рублёва" юный Бурляев уже сыграл главную роль в "Ивановом детстве", пронзительной военной драме - первом полнометражном фильме Андрея Арсеньевича. "Иваново детство" стало триумфатором Венецианского кинофестиваля.А вот роли колокольного мастера Бориски из новеллы "Колокол" в кинофреске Тарковского в биографии Бурляева могло и не быть. Николай Петрович рассказывает, Мастер видел в нём только Фому, ученика иконописца.Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссер, президент Международного кинофорума «Золотой витязь»:- В полном унынии прочитав Фому, читаю последнюю новеллу "Колокол", и я помню ощущения мои. Я начал, читая, видеть себя. Я видел себя в Бориске, я вижу, как я это сделаю. У меня всё завибрировало, что редко бывает при чтении сценария. Такая же вибрация была у меня на чтении сценария фильма "Военно-полевой роман".По словам Николая Петровича, это был "сердечный резонанс". Тарковского он буквально "умолил" на пробы. Помог и Савва Ямщиков. Бориска - сын колокольного мастера Николы, которому тот так и у не успел передать секрет литья - "знаковый" образ, воплощенный актёром честно, мощно, с невероятной духовной силой. О поисках смысла, предназначении, таланте и вере... Об этом новелла фильма "Андрей Рублёв", который входит в десятку лучших картин мира.Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссер, президент Международного кинофорума «Золотой витязь»:- Это открытие двух Андреев. Тарковского и Кончаловского. Создание образа Мастера, который творит по наитию. По промыслу Божьему. Как они творят свои фильмы. И эта метафора отливки колокола пригодна для человека любой профессии.Свой колокол, подчёркивает Николай Бурляев, он создал спустя почти 3 десятилетия. Это его детище - международный кинофорум "Золотой витязь". С 92-го Николай Петрович - его президент. Сам актёр, обладатель высоких званий и наград, кажется, ни на минуту "не забронзовел". Удивительно открытый, искренний, несущий свет.Таким знают Николая Бурляева и в профессии, и на ответственных государственных постах. А он не устаёт повторять: "Задача настоящего кино - давать человеку ориентиры".Мария Платанюк, Владимир Головкин, Дмитрий Чернецов. "Вести-Владимир".