2 августа - 91-я годовщина образования Воздушно-десантных войск. По традиции, спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв возложил цветы к монументу «Скорбящие ангелы». Как ветерану ..

2 августа - 91-я годовщина образования Воздушно-десантных войск.По традиции, спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв возложил цветы к монументу «Скорбящие ангелы». Как ветерану ВДВ ему вручили медаль «крылатой пехоты».Сильные, надёжные, бесстрашные, преданные долгу и Отечеству воины - владимирские «голубые береты» собираются 2 августа у монумента «Скорбящие ангелы». Так же, как и каждый год, к ним присоединился председатель Законодательного Собрания и сам в прошлом десантник Владимир Киселёв.Крылатая пехота - это безупречная выучка и стойкость, готовность к выполнению самых сложных задач.- Многие наши земляки прошли серьёзную школу в Воздушно-десантных войсках. Годы службы они вспоминают как лучшее время в своей жизни. Сейчас ветераны ВДВ вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодёжи, активно участвуют в общественной жизни региона, - сказал Владимир Киселев.В День ВДВ Владимиру Николаевичу как ветерану-десантнику торжественно вручили медаль генерал-лейтенанта Глазунова. Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Василий Глазунов - первый командующий Воздушно-десантными войсками страны. Его называют «десантным дедом». Специально для награждения на еженедельное рабочее совещание в Заксобрание приехал спецпредставитель командующего ВДВ и лично вручил Киселёву медаль.Спикер ЗС тепло поблагодарил за оказанную честь и пожелал воинам-десантникам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на службе:- Крепости сил душевных и физических. Никто, кроме нас! Слава ВДВ! - поздравил Владимир Киселёв «голубые береты».Справочно:2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые применили парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать днём рождения Воздушно-десантных войск.