Сигнал о возгорании поступил в 01-12 из поселка Нагорный, улица Вишневая, 8.

Сигнал о возгорании поступил в 01-12 из поселка Нагорный, улица Вишневая, 8.Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля по всей площади. Пожарные ликвидировали горение на площади 4,5 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.