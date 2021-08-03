В результате ссоры злоумышленник ножом нанес оппоненту несколько ударов в область груди и живота...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали 37-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что во дворе дома на улице Маршала Еременко у злоумышленника произошел конфликт с 24-летним мужчиной. В результате ссоры он ножом нанес оппоненту несколько ударов в область груди и живота. С колото-резаными ранами потерпевший с места происшествия нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение. Согласно справке ему причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время потерпевший находится в тяжелом состоянии.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 37-летнего приезжего, у которого был изъят кухонный нож.По данному факту следствием ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18