Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.На днях стало известно, что 24 российским дипломатам нужно покинуть США, поскольку период командировки завершается.Комментируя эту новость, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в этом "нет ничего нового". Мол, дипломаты могут подать заявку на продление пребывания.Анатолий Антонов считает, что Прайс ввел всех в заблуждение. По словам посла России в США, в декабре 2020 года был введен трехлетний лимит пребывания российских дипломатов в Штатах. Антонов рассказал, что тогда 24 дипломатам из России "настоятельно рекомендовали" покинуть территорию США до сентября 2021-го.Анатолий Иванович заявил, что западные партнеры пытаются обвинить во всем послов РФ и предстать в "белых фраках". Это вызывает у российского дипломата недоумение. Как пишет , он призывает американских коллег "перестать лукавить". По мнению Антонова, необходимо возобновить диалог и начать учитывать интересы и России, и США.Напомним, в июне 2021 года в Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Во время переговоров главы двух государств договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Стороны должны были провести консультации на дипломатическом направлении.