В разгар лета очень актуальна тема детского отдыха. Из-за пандемии до последнего было непонятно, в каком формате он пройдёт. Но оздоровительные лагеря всё-таки открылись. Дети отдыхают. Так

В разгар лета очень актуальна тема детского отдыха. Из-за пандемии до последнего было непонятно, в каком формате он пройдёт. Но оздоровительные лагеря всё-таки открылись. Дети отдыхают. Так как же удаётся совместить отдых и безопасность ребят? Об этом говорим с председателем профильного комитета ЗакСобрания по образованию и науке Еленой Лаврищевой.