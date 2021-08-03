Строительство нового делового центра у ЦУМа Валентина в областном центре вызвало немало разговоров у горожан. Они обеспокоены тем, что работы ведутся без предварительных археологических исследований. Репортаж Веры Куликовой.

Строительство нового делового центра у ЦУМа "Валентина" в областном центре вызвало немало разговоров у горожан. Они обеспокоены тем, что работы ведутся без предварительных археологических исследований. Репортаж Веры Куликовой.Ковш опускается на глубину трех метров. Под слоем земли обнаруживается красная кирпичная кладка, очевидно, что вековой давности. А может, и более. Уничтожается бесценный исторический слой прямо в центре древнего города, считает владимирский блогер и частный экскурсовод Алексей Рагимханов. По его мнению, эта территория никогда не изучалась археологами серьезно.Алексей Рагимханов, частный экскурсовод:- Мы все-таки живем в старинном городе. Мы должны о нем что-то знать! Чертеж 1715 года. Там стоят посадские дворы. А вдруг там какая-то слобода была XII века? У нас что, Владимир так хорошо изучен? Нет! Владимир у нас изучен, надо сказать, плохо!!!Солидарны с блогером и профессиональные историки. Алексей Арескин рассказывает: люди здесь жили с XII века. С конца XVI по XVIII век находилась Ямская слобода. Ее уничтожил пожар 1778 года, слобода переехала в район современного проспекта Ленина. А на месте бывших ямских жилищ стали возводить купеческие и дворянские особняки. Архивные документы свидетельствуют: на месте будущего делового центра в конце XIX века находилась усадьба Бажановой.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Госархива Владимирской области:- На усадьбе Бажановой находился двухэтажный каменный дом. Полукаменный дом. Были каменная оранжерея и беседка с садом. То есть это такая типичная дворянская постройка. В начале 20 века имение Бажановой перешло к купцу Гримболту, приехавшему в наш город из Нижнего Новгорода. Он сдавал свои помещения в аренду, в том числе губернским учреждениям.Строительство общественно-делового центра на Дворянской ведется законно, сообщили в администрации Владимира. Разрешение выдано 18 августа 2020 года Городским управлением строительства и архитектуры. Согласование на проведение работ от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия получено. На запрос ГТРК "Владимир" и.о. начальника Государственной инспекции Марина Волозина ответила:- Земельный участок под строительство здания расположен за границами территории объекта археологического наследия федерального значения "Культурный слой древнего Владимира" XI-XVII веков. Заказчик в соответствии со статьями 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 "Об объектах культурного наследия народов РФ" перед строительством работ провел археологическую разведку, показавшую отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Акт у культурной экспертизы от 21.10.2019, государственный эксперт С.И. Милованов.Вопросов, наверное, было бы меньше, если бы у Владимира были четкие границы исторического поселения. Их еще предстоит определить, но не раньше 22 года. Этим по контракту с мэрией займется компания "Тектоника".Лариса Черняева, исполнительный директор научно-производственной фирмы "Тектоника”:- У исторического поселения появятся границы. Будет определен предмет охраны, то есть то, что конкретно в рамках этих территорий представляет особую ценность и подлежит охране. Будут разработаны требования к градостроительным регламентам, которые позволят сохранять этот предмет охраны. Это один из инструментов государственной охраны памятников.По словам разработчиков, в своей работе они будут определять ценные градоформирующие объекты. Это не только памятники или объекты культурного наследия, но и объекты архитектуры и городского пространства, представляющие ценность. Правда, что скрывалось в подвалах усадьбы Бажановой, теперь вряд ли кто узнает.Вера Куликова, Илья Хлудов, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”.