Напомним, что 00-06 31 июля поступило сообщение о возгорании в квартире мкр. Вербовский, ул. Ленинградская, д. 21.

Напомним, что 00-06 31 июля поступило сообщение о возгорании в квартире мкр. Вербовский, ул. Ленинградская, д. 21.На момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры на 1-м этаже многоквартирного дома. Пожарные сформировали 2 звена газодымозащитной службы и проникли в задымленное помещение, уточнила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Поиску очага пожара мешала сильная захламленность квартиры. Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 3 кв. м.К сожалению, на пожаре погиб хозяин квартиры, 62-летний мужчина.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.