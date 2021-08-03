По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем одного из жителей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Также известно, что этот 45-летний мужчина пострадал.

По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем одного из жителей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Также известно, что этот 45-летний мужчина пострадал.Напомним, что сегодня в 13.44 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение по адресу город Ковров, улица Социалистическая, д. 10.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже, огонь начал переходить на кровлю. Сформированы три звена газодымозащитной службы с целью тушения пожара и спасения людей.По предварительной информации, на пожаре эвакуировано 29 человек, в том числе 5 детей. В 14.54 пожар был локализован на площади 1500 кв.м. К сожалению, имеется пострадавший – мужчина 1976 г.р.На пожаре работают дознаватели МЧС России. По предварительной версии, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего. Обстоятельства уточняются.На месте от МЧС России сейчас работают 12 единиц техники и 40 человек. Также привлекаются силы и средства Ковровского электромеханического завода.