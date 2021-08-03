Предотвращение, спасение, помощь. Главный девиз сотрудников МЧС. Служить в ведомстве Дмитрий Любимов мечтал давно. Но стать профессиональным пожарным не позволяли физические данные. Еще

Предотвращение, спасение, помощь. Главный девиз сотрудников МЧС. Служить в ведомстве Дмитрий Любимов мечтал давно. Но стать профессиональным пожарным не позволяли физические данные. Еще полтора года назад вес мужчины составлял 138 килограммов. Ради службы в пожарной охране Дмитрий совершил с собой нечто невероятное и своим примером показал, как работает сила воли. Дмитрий Любимов, командир отделения пожарно-спасательной