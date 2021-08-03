О смене руководства сообщили в АО «ТВЭЛ», которое управляет владимирскими предприятиями.

С 3 августа гендиректором АО «ВПО Точмаш» назначен Анатолий Гавриков, который ранее возглавлял «Ковровский механический завод». Решение принято кадровым комитетом «Росатома». О смене руководства сообщили в АО «ТВЭЛ», которое управляет владимирскими предприятиями.Вместо него работать на «КМЗ» пришёл Роман Владимиров, который до этого трудился заместителем гендиректора по производству на «Точмаше».Стаж обоих руководителей в отрасли более 15 лет. Новых начальников коллективам заводов представила президент «ТВЭЛа» Наталья Никипелова.«Перед ними стоят масштабные задачи - подготовка ПАО «КМЗ» к росту объёмов выпуска газовых центрифуг, освоение и увеличение производства продукции специального назначения, а также развитие АО «ВПО «Точмаш», - отметила она.