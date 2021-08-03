В Камешковском районе начался ремонт дома, крышу которого унесло ураганом 30 июля. По результатам обследования выяснилось, что повреждено 100% стропильной системы и покрытия кровли, а также ..

В Камешковском районе начался ремонт дома, крышу которого унесло ураганом 30 июля. По результатам обследования выяснилось, что повреждено 100% стропильной системы и покрытия кровли, а также вентиляция и отопление. Фрагментами повреждена крыша второго корпуса и окна. Частично пострадал шифер между зданиями.Фонд капремонта оценил стоимость работ в 20 млн рублей – 16,4 отдадут за крышу, почти четыре уйдёт на восстановление теплоснабжения.«Капремонт крыши проводился в 2015 году, поэтому гарантийный срок на выполненные работы истёк в декабре 2020 года», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Учитывая причину возникновения повреждений, ремонт будет проведён без его включения в краткосрочный план за счёт средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости деятельности регоператора.