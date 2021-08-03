"После непродолжительной консультации с потерпевшими заключались договоры", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.Полицейскими установлено, что в течение длительного времени двое мужчин неоднократно похищали денежные средства граждан под предлогом оказания юридической помощи. Действовали они на территории столичного региона от имени различных организаций.После непродолжительной консультации с потерпевшими заключались договоры. Они оплачивали услуги юристов, однако фактически никакой правовой поддержки не получали. Среди обманутых граждан было большое количество пожилых людей, которые нуждались в юридической помощи. По предварительным данным, причиненный ущерб превышает миллион рублей.Лжеюристы обменивались между собой информацией в группе одного из популярных мессенджеров. Там они оперативно получали советы от более опытных коллег в целях удержания клиентов и введения их в заблуждение.Следователем следственной части СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. В настоящее время им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.При обысках в офисном помещении на улице Ленинская слобода обнаружены и изъяты базы с персональными данными потерпевших, компьютерная техника, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение.Мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк