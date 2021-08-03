Виктор Мохов получил 10 суток ареста за съемки в агитационном ролике в поддержку КПРФ.

Виктор Мохов получил 10 суток ареста за съемки в агитационном ролике в поддержку КПРФ.Мировой судья участка № 31 Скопинского района Рязанской области вынес приговор в отношении Виктора Мохова, более известного как "скопинский маньяк". Из базы данных суда следует, что Мохову назначен административный арест сроком на десять суток. Суд посчитал, что гражданин нарушил законодательство, когда принял участие в политической агитации.Напомним, в июле текущего года в Интернете появился ролик, на котором Виктор Мохов выражает поддержку лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. При этом он был одет в футболку и кепку с партийной символикой. Суд посчитал. что "скопинский маньяк" совершил правонарушение, предусмотренное частью третьей статьи 19.24 КоАП."Признать Мохова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 19.24 КоАП (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре) и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 (десять) суток", — говорится в решении суда.Важно отметить, что в КПРФ сразу же открестились от агитационного ролика с участием Мохова. Коммунисты назвали эту видеозапись спланированной провокацией и возложили вину на своих политических оппонентов.Напомним, в 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Он держал несовершеннолетних девочек у себя в подвале и регулярно насиловал их. Пытка продолжалась около четырех лет. Маньяка находился за решеткой почти 17 лет и вышел на свободу в 2021 году.