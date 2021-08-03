В ночь со 2 на 3 августа на территории Владимирской области были спрогнозированы и оправдались неблагоприятные метеоявления: гроза с усилением порывов ветра до 17 м/с.

Гроза с усилением порывов ветра до 17 м/с. оставили без электричества 60 населенных пунктов района с населением 5,5 тысячи человек.Всего на пострадавшей от грозы территории расположено 10 школ, 3 дошкольных учреждения и 1 водозабор. В аварийно-восстановительных работах участвует 10 бригад филиала „Владимирэнерго“ и 15 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения − 17:00», — отметил губернатор Владимир Сипягин.В частности, в результате прохождения неблагоприятных метеоявлений произошло падение 17 деревьев на автодорогу регионального значения Киржач-Покров. В результате падения деревьев пострадавших и погибших нет, сообщила пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Для ликвидации последствий происшествия – распиловки и уборки упавших деревьев – на место выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №69 города Киржача в количестве 3 человек и 1 единицы техники. В результате проезд автодороги Киржач-Покров был восстановлен.Фото паблика