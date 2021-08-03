В восстановлении нуждается дом Бальзаминова в Суздале. Напомним, именно этот дом снялся в легендарной мосфильмовской картине Женитьба Бальзаминова. Что можно сделать для его сохранения? Мария Платанюк продолжит.

В восстановлении нуждается дом Бальзаминова в Суздале. Напомним, именно этот дом снялся в легендарной мосфильмовской картине "Женитьба Бальзаминова". Что можно сделать для его сохранения? Мария Платанюк продолжит.Из двора дома, где жил Мишенька Бальзаминов, открывается тот же удивительный вид. На старинную Антипиевскую церковь с приметной колокольней. Здесь оживают кадры легендарной картины. Суздаль в "Женитьбе Бальзаминова", по сути, в одной из главных ролей. Как и дом по улице Старой, 13. Там Мишеньку (его образ блистательно воплотил Георгий Вицин) и Маменьку (актрису Людмилу Шагалову) поселили создатели фильма.О разрушении "кинодома" "Вести" . Возведенному ещё в 1878, ему необходима срочная реставрация.Состояние аварийное. Но помощь приходит. И благодаря поддержке волонтёров удалось начать "лечение".Татьяна Давыдова, экскурсовод Дома Бальзаминова:- Первое, к чему мы приступили, это была задняя стенка нашего крыльца. К сожалению, не все доски удалось сохранить и некоторые были поставлены новые. Но весь облик дома не был утерян, потому что мы пропитали его специальной пропиткой для сохранения дерева.Для Татьяны Давыдовой "бальзаминовский адрес" родной. Здесь выросла. В 1925 у суздальского шорника Тетерина этот дом выкупил прадед Татьяны. А её бабушка - Тамара Федоровна Садкова - принимала участие в съёмках "Женитьбы", в массовке. Много лет Тамара Садкова сама радушно встречала туристов. Моменты съемок, кстати, запечатлели на первый в семье фотоаппарат.Татьяна Давыдова, экскурсовод Дома Бальзаминова:- Наша ценность - это уникальные фотографии из семейного архива и некоторые старинные вещи. В настоящее время мы готовим выставку, чтобы люди могли прикоснуться к истории.Дочь Ольга - главная помощница Татьяны Давыдовой. На бальзаминовском дворе она готова рассказать и об удивительных предметах из прошлого. Русский самовар - неотъемлемый атрибут скромных владений "завидного" жениха Мишеньки.Ольга Мирошниченко, экскурсовод Дома Бальзаминова:- У нас вы можете попробовать более 10 сортов иван-чая, испить его прямо в нашем дворе. С баранками и сушками.Дом Бальзаминова открыт в любой сезон. Но именно летом, оно было и в знаменитой картине, рождается особое "чувство погружения". "Магия кинодома" - в действии. Во дворе Дома Бальзаминова восстановили поленницу, обустроили детский уголок для игр. Здесь же можно примерить стилизованные под 19 век костюмы и неспешно прогуляться по улице Старой. Готовой декорации "Русского Голливуда" - города- сказки Суздаля.- Приглашаем вас к нам в гости.Мария Платанюк. "Вести-Владимир".