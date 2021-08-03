В Киржачском районе «Владимирэнерго» и МЧС занимаются восстановлением энергоснабжения после ночного урагана. Стихия повредила крыши домов, оборвала ЛЭП, повалила деревья, повредила ..

В Киржачском районе «Владимирэнерго» и МЧС занимаются восстановлением энергоснабжения после ночного урагана. Стихия повредила крыши домов, оборвала ЛЭП, повалила деревья, повредила автомобили.«На ремонт повреждённых участков линии электропередач направлены энергетики и спецтехника. Утром 3 августа количество задействованных в восстановлении электроснабжения бригад увеличили до 10. В их состав вошли 37 человек и 17 единиц разнообразной спецтехники. Работы продолжаются», - сообщили во «Владимирэнерго».По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.В ресурсоснабжающей компании предупреждают, что нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров.Сообщить об отключениях электроэнергии, обрывах или других повреждениях объектов можно по бесплатному телефону контакт-центра «Россетей»: 8-800-220-0-220.