В 13.44 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартире четырёхэтажного жилого дома по адресу город Ковров, улица Социалистическая, д. 10.

В 13.44 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартире четырёхэтажного жилого дома по адресу город Ковров, улица Социалистическая, д. 10.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сейчас на месте работают 13 единиц техники и 43 человека, включая силы и средства от Ковровского электромеханического завода.По прибытии установлено, что пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже, огонь начал переходить на кровлю. Сформированы три звена газодымозащитной службы с целью тушения пожара и спасения людей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.По информации на данный момент, на пожаре спасено 20 человек, имеется пострадавший. Информация уточняется.- Ужас! Проезжала мимо, видела как бабушку пожарные спасали с 4го этажа, и вроде двух мальчиков лет 10 примерно. Какая же у них сложная и опасная работа! Спасибо им за наши жизни! - написала одна из очевидцев в паблике Подслушано Ковров.