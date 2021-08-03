В одном из случаев фигурант уже имел судимость за совершение аналогичного преступления.

Вечером 28 июля сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» в деревне Андреевка был остановлен мотоцикл, которым управлял 39-летний ковровчанин. Инспекторы заподозрили, что водитель может находиться в состоянии опьянения. Предположения подтвердило проведенное при помощи специального прибора освидетельствование.При дальнейшей проверке полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.Днем позже в Коврове сотрудники ОГИБДД, прибывшие по сообщению о ДТП, предположили, что 44-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля «Лада Калина», мог употреблять спиртное перед тем, как сесть за руль. Однако мужчина, не справившийся с управлением и совершивший съезд авто в кювет с последующим опрокидыванием, от прохождения освидетельствования отказался.В ходе проверки было установлено, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ***За прошлую неделю сотрудниками ОГИБДД региона от управления отстранены 103 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий.Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но других участников дорожного движения людей.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: (4922) 54-16-65.