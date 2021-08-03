Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров.

Днём 3 августа в 13.44 в Коврове в четырёхэтажном доме на улице Социалистической загорелась квартира. На данный момент из МКД спасено 29 человек, из них 5 детей.«На место незамедлительно прибыли пожарные. Сейчас на месте работают 13 единиц техники и 43 человека, включая силы и средства от Ковровского электромеханического завода. Огонь перекинулся на кровлю. Сформированы три звена газодымозащитной службы с целью тушения огня и спасения жильцов», - рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.По информации на 15:00, пожар локализован на площади 1500 квадратных метров.Имеется пострадавший. Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.