День ВДВ в нашем регионе прошел неожиданно спокойно в плане аварийности, сообщают в Госавтоинспекции. Всего 4 аварии. Пострадавших – четверо, один из них – 11 летний ребенок. ДТП с

День ВДВ в нашем регионе прошел неожиданно спокойно в плане аварийности, сообщают в Госавтоинспекции. Всего 4 аварии. Пострадавших – четверо, один из них – 11 летний ребенок. ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в городе Курлово. Мальчик сел в машину к своему 19-летнему другу, который не справился с управлением и протаранил соседский забор. Олег Лапшин, зам.