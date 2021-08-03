По предварительной информации МЧС, крупный пожар в четырехэтажке Коврова начался из-за непотушенной сигареты. Напомним, речь идет о пожаре в доме на улице Социалистическая. Около двух часов

По предварительной информации МЧС, крупный пожар в четырехэтажке Коврова начался из-за непотушенной сигареты. Напомним, речь идет о пожаре в доме на улице Социалистическая. Около двух часов дня 3 августа на четвертом этаже здания вспыхнула квартира, огонь быстро перекинулся на кровлю здания. По предварительной информации МЧС, на пожаре было спасено 29 человек, в том числе 5