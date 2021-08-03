Чтобы как можно больше участников смогли претендовать на получение финансовой поддержки, Московский инновационный кластер продлил прием заявок на получение грантов.

Чтобы как можно больше участников смогли претендовать на получение финансовой поддержки,Московский инновационный кластер продлил прием заявок на получение грантов.Подать заявку на получение грантов на реализацию инновационных проектов теперь можно до 1 ноября 2021 года. Финансирование могут получить самостоятельные инновационные проекты организаций и индивидуальных предпринимателей, а также компании, которые занимаются реализацией совместного комплексного инновационного проекта в составе от двух до пяти участников.Победители отбора в течение трех лет смогут получить поддержку в размере до 600 миллионов рублей от производственных затрат. Есть условие: сумма финансовой компенсации не может превышать 200 миллионов рублей в год, а также сумму налогов, которые уплачены в бюджет Москвы, включая НДФЛ, за последние два года.По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, с помощью этого гранта инновационные компании смогут запустить новые продукты, создать или модернизировать производство, а еще – получить новые технологии."Для многих такая финансовая поддержка позволит сделать рывок в развитии и выйти на качественно новый уровень. Мы видим большую заинтересованность компаний, поэтому было принято решение продлить заявочную кампанию", – сказал Фурсин.Стоит отметить, что в прошлом году один из участников кластера получил грант на развитие научно-производственной базы комплекса разработки и производства микросхем на сумму 104,3 миллиона рублей. Другая идея получила поддержку в размере 28,2 миллиона рублей – на создание масштабируемого программно-аппаратного комплекса Fonmix.А производитель высокотемпературных сверхпроводников получил 64,4 миллиона рублей на технологическое развитие и увеличение рыночной доли на международном рынке.