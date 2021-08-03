Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок аккредитации представителей СМИ на выборах депутатов Государственной Думы и иных выборах, голосование на которых состоится 17-19

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок аккредитации представителей СМИ на выборах депутатов Государственной Думы и иных выборах, голосование на которых состоится 17-19 сентября 2021 года. Члены Владимирского Общественного штаба и журналисты рассказали о нововведениях для СМИ и напомнили правила. С учетом трехдневного голосования права журналистов были расширены. Аккредитованный представитель СМИ может присутствовать на участках, знакомиться с протоколами об итогах голосования,