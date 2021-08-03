В них проживает 950 человек. В ночь на 2-3 августа казались обесточенными 3 социально значимых объекта – водозабор, школа и дошкольное учреждение. В настоящее время электроснабжение там восстановлено.
В них проживает 950 человек. В ночь на 2-3 августа казались обесточенными 3 социально значимых объекта – водозабор, школа и дошкольное учреждение. В настоящее время электроснабжение там восстановлено.
Напомним, что также без электричества 60 населенных пунктов Киржачского района с населением 5,5 тысячи человек.
А из-за ураганного ветра 30 июля № 6 по ул. Морозова в посёлке им. Максима Горького Камешковского района.
Установлено, что порывом ветра повреждено 100 процентов стропильной системы и покрытия кровли, а также вентиляционная система и система отопления. Фрагментами повреждена крыша второго корпуса и окна.
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