В них проживает 950 человек. В ночь на 2-3 августа казались обесточенными 3 социально значимых объекта – водозабор, школа и дошкольное учреждение. В настоящее время электроснабжение там восстановлено.

В них проживает 950 человек. В ночь на 2-3 августа казались обесточенными 3 социально значимых объекта – водозабор, школа и дошкольное учреждение. В настоящее время электроснабжение там восстановлено.Напомним, что также без электричества 60 населенных пунктов Киржачского района с населением 5,5 тысячи человек.А из-за ураганного ветра 30 июля № 6 по ул. Морозова в посёлке им. Максима Горького Камешковского района.Установлено, что порывом ветра повреждено 100 процентов стропильной системы и покрытия кровли, а также вентиляционная система и система отопления. Фрагментами повреждена крыша второго корпуса и окна.Фото