Уроженец Башкортостана, проехав свою станцию, вышел в Костерёво и самовольно поселился в одном из домов.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего уроженца Башкартостана. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В июне текущего года в полицию поступило сообщение о том, что в одном из дачных домов в Костерёво находится посторонний. Прибывшим по сообщению сотрудникам полиции хозяин дома рассказал, что отсутствовал некоторое время, а когда вернулся, увидел незнакомца.Мужчина был доставлен в отдел и впоследствии заключен под стражу.В ходе следствия установлено, что года фигурант, следуя на электропоезде, употребил спиртное и уснул. Проснувшись, обвиняемый понял, что проехал свою станцию. Выйдя из электрички в Костерёво, мужчина нашел дом, в котором никого не было, нашел ключи и открыл входную дверь. Находясь в чужом жилище, фигурант употреблял хранившееся в нем спиртное и продукты.Причиненный собственнику ущерб составил 20 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкция статьи наказания предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.