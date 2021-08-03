В поселке Нагорный Петушинского района загорелся автомобиль. Пожар произошел в ночь на 3 августа. Сообщение о возгорании тревожное ведомство получило слишком поздно – пламя охватило

В поселке Нагорный Петушинского района загорелся автомобиль. Пожар произошел в ночь на 3 августа. Сообщение о возгорании тревожное ведомство получило слишком поздно – пламя охватило автомобиль полностью. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 4,5 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили автомобиль 8 человек и 2 спецмашины. О причинах пожара не сообщается.