ЧП произошло в Александровском районе в ночь на 3 августа. В поселке Красное Пламя загорелся частный жилой дом. Огнеборцы получили сигнал о происшествии с большим опозданием – дом уже было

ЧП произошло в Александровском районе в ночь на 3 августа. В поселке Красное Пламя загорелся частный жилой дом. Огнеборцы получили сигнал о происшествии с большим опозданием – дом уже было не спасти. Из-за сильного ветра пламя могло перекинуться на соседнее здание. Впрочем, его пожарным удалось отстоять. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушили