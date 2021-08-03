В полицию поступили заявления от представителей столичных монтажно-строительных организаций о хищении чугунных цоколей мачт городского освещения...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и отдела уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке кражи, а также в краже чугунных цоколей мачт городского освещения.В территориальный отдел полиции поступили заявления от представителей столичных монтажно-строительных организаций, которые сообщили, что на протяжении нескольких дней в поселении Сосенское неизвестные лица путем демонтажа похищают чугунные цоколи мачт городского освещения.В ходе отработки территории и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых с поличным в момент совершения преступления. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 27 и 35 лет.Следствием УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление и 158 УК РФ «Кража».В ходе дальнейшей работы с задержанными сотрудники полиции установили их причастность еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба составила более 800 тысяч рублей. Часть похищенного изъята, остальное злоумышленники успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данным фактам следствием УВД по ТиНАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57