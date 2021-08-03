Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции руководителями организаций, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации Вязниковского района.

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции руководителями организаций, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации Вязниковского района.Выявлены нарушения при предоставлении ими справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 3 руководителями указанных организаций, которые не указали полные сведения о доходах на себя и супругов, а также наличие банковских счетов, по которым осуществлялись банковские операции, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В этой связи начальнику управления физической культуры и спорта администрации Вязниковского района внесено представление, которое удовлетворено, 3 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото