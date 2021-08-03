На Паралимпийских играх в Токио выступит владимирская спортсменка по пауэрлифтингу Вера Муратова.

На Паралимпийских играх в Токио выступит владимирская спортсменка по пауэрлифтингу Вера Муратова.Она выйдет на помост 29-го августа. Вера выступит в категории до семидесяти девяти килограммов. Отметим , ранее в расширенный список сборной были включены Анастасия Мамадамирова , Надежда Сычева и Петр Филатов.Но в Токио полетит лишь Вера, дата вылета назначена на 19 августа. Сейчас спортсменка на сборах в Тульской области.