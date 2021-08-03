В рамках проекта «Содействие занятости» 600 владимирцев пройдут профобучение.

В департаменте труда и занятости населения обсудили вопросы снижения безработицы и ликвидации задолженности по заработной плате.В марте 2021 года Правительство России ввело новые правила господдержки бизнеса в виде субсидии. Ей можно воспользоваться при приёме на работу безработных граждан. С начала её действия во Владимирской области трудоустроилось 320 жителей, в том числе 15 инвалидов, 73 человека предпенсионного возраста, 18 одиноких и многодетных родителей. Ещё 446 работодателей подали заявки на найм 2000 сотрудников.«На реализацию этой программы 50 работодателей получили возмещение на сумму около 2 млн рублей», - гласят данные Фонда социального страхования.В рамках проекта «Содействие занятости» предусмотрены мероприятия по профобучению. На него подали заявки более 600 владимирцев, из которых 180 уже завершили учёбу, 97 – заканчивают. Самыми популярными программами стали промышленное строительство, управленческая деятельность, графический веб-дизайн, управление персоналом. Востребованы такие профессии как портной, швея, бухгалтер и электромонтёр.