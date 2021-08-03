За применение насилия в отношении полицейского владимирца отправили в колонию. Как установил суд, 21-летний парень был в розыске за покушение на хищение из магазина двух бутылок коньяка.

За применение насилия в отношении полицейского владимирца отправили в колонию. Как установил суд, 21-летний парень был в розыске за покушение на хищение из магазина двух бутылок коньяка. Подозреваемого на улице заметил сотрудник полиции и предложил ему добровольно пройти в опорный пункт УМВД. Но сдаваться правоохранителю злоумышленник не захотел. Парень ударил сотрудника полиции рукой по голове