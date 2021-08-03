Строительство многоэтажки – в семи метрах от частного жилого дома. В микрорайоне Коммунар на улице Зеленой к 2023 году должен появиться элитный дом с подземным паркингом. Застройщик

Строительство многоэтажки – в семи метрах от частного жилого дома. В микрорайоне Коммунар на улице Зеленой к 2023 году должен появиться элитный дом с подземным паркингом. Застройщик обещает панорамный вид на пойму Клязьмы и соборы. Но не принимает во внимание, что часть окон будет выходить на участок семьи Садковых. Наталья с супругом купили землю 11