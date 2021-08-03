Уже назначена дата судебного заседания, которое решит вопрос о новом рассмотрении ее уголовного дела.

Уже назначена дата судебного заседания, которое решит вопрос о новом рассмотрении ее уголовного дела.Оно состоится 9 августа в 16 часов в Октябрьском райсуде Владимира под председательством судьи Ю. М. Евтухова.Напомним, что ранее тем же судом она была А именно в получении взятки в крупном размере в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.Быковой были назначены 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 000 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации на срок 3 года.Однако, судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор Октябрьского районного суда Владимира