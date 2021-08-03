На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 августа 2021 года лабораторно подтверждено 203 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 августа 2021 года лабораторно подтверждено 203 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.51 случай во Владимире, 24 сл. в Ковровском, 23 сл. в Гусь-Хрустальном, 22 сл. в Муромском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Суздальском, 9 сл. в Собинском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Петушинском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Киржачском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 843 случая заболеванияю10348 случаев во Владимире, 5173 сл. в Гусь-Хрустальном, 4741 сл. о. Муром, 3365 сл. в Ковровском, 2448 сл. в Александровском, 2418 сл. в Петушинском, 1798 сл. в Юрьев-Польском, 1825 сл. в Вязниковском, 1849 сл. в Кольчугинском, 1716 сл. в Суздальском, 1401 сл. в Собинском, 1403 сл. в Киржачском, 1245 сл. в Меленковском, 1015 сл. в Гороховецком, 1004 сл. в Камешковском, 863 сл. в Селивановском, 693 сл. в Судогодском, 538 сл. в г. Радужном.