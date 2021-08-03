Владимир Сипягин обсудил с предпринимателями меры поддержки.

Владимир Сипягин обсудил с владельцами предприятий сферы услуг новые меры поддержки в условиях пандемии коронавируса.Предлагается 6% до 1% снизить налоговые ставки для предпринимателей, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, и с 15% до 5% – для тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Рассматривается вопрос о включении в список пострадавших от ковида деятельность гостиниц, кинотеатров, театров и концертных залов, музеев, библиотек, учреждений спорта.«Обновлён «Антикризисный» микрокредит. Планируемый максимальный размер займа – 3 млн рублей – можно будет получить под 1% годовых для пополнения оборотных средств, приобретения основных средств, рефинансирования задолженности», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В Белом доме добавили, что уже в два раза уменьшена плата за аренду госимущества в период введения режима повышенной готовности, на 75% снижен доход для исчисления налога предприятиям в сфере общепита, работающим по патенту. Сумма дохода для исчисления налога у детских развлекательных центров установлена на уровне 100 рублей.«Фонд содействия развития малого и среднего предпринимательства» до 2% снизил ставки по микрозаймам для народных художественных промыслов и социального предпринимательств. Региональный Центр поддержки предпринимательства присваивает звёздность гостиницам на безвозмездной основе.Ранее мы сообщали, что губернатор поручил своему заместителю Александру Ремиге наладить диалог с бизнес-сообществом.«Мы не друг с другом боремся, а с пандемией», - подытожил глава региона.