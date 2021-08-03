В селе Андреевском Александровского района художник Александр Варава создал оригинальное Древо семьи.

В селе Андреевском Александровского района художник Александр Варава создал оригинальное "Древо семьи".Теперь вместо моста молодожены могут вешать "замки любви и верности" на железное дерево. Но забыть об этой скрепе - не получится. Каждые пять лет брака замок надо перевешивать, поднимая на уровень выше. Максимальной точки достигнут те пары, которые прожили вместе 60 лет.- Как вы думаете, можно ли любить человека 60 лет подряд и находить в нем все?- Конечно можно! В начале это какое-то такое влечение. А потом раскрывается глубина.Откуда пошла традиция замочных клятв, - смотрите в выпуске "Вестей" в 14:30.