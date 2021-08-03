Главная новость к этому часу. Лихачество чуть не обернулось трагедией.

Главная новость к этому часу. Лихачество чуть не обернулось трагедией. В Курлово 19-тилетний водитель за рулем Жигулей не справился с управлением и въехал в забор жилого дома.11-летний пассажир едва не вылетел через лобовое стекло, так как не был пристегнут. У мальчика сильные ушибы. Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, водитель также пренебрег ремнем безопасности, а главное, водительского удостоверения у него не было. На момент аварии он был трезв. Молодому человеку грозят крупные штрафы.