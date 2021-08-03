На два меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 843. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 51 заболевший за сутки). Вчера

На два меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 43 843. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 51 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла + 48. Всего с начала пандемии в областном центре уже 10 348 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 10 348 случаев