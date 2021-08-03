Команда под руководством наставника сборной России начала сезон РПЛ с двух домашних поражений.

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинет пост главного тренера ФК Ростов, следует из сообщения на сайте клуба.Сегодня вечером было принято совместное решение о том, что главный тренер Ростова Валерий Георгиевич Карпин покинет свой пост. Специалист будет продолжать работать в национальной сборной России, – говорится в сообщении. Клуб поблагодарил Карпина за работу и пожелал удачи в сборной России.Карпин возглавил Ростов в декабре 2017 г. 23 июля 2021 г. он был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Предполагалось, что новый главный тренер будет работать с национальной командой, оставшись главным тренером ФК Ростов.Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщал, что решение о продолжении сотрудничества Карпина и РФС будет принято в декабре 2021 г. При этом он подчеркнул, что остается противником совмещения работы в клубе и сборной. По словам Дюкова, задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.