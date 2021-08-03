ВТБ Лизинг в рамках партнерских отношений с дистрибьютором дорожно-строительной техники LiuGong «Остров машин» предлагает технику LiuGong на специальных условиях. Предложение распространяется ..

ВТБ Лизинг в рамках партнерских отношений с дистрибьютором дорожно-строительной техники LiuGong «Остров машин» предлагает технику LiuGong на специальных условиях. Предложение распространяется на фронтальные погрузчики моделей CLG835Н и CLG855H.При приобретении фронтального погрузчика LiuGong CLG835Н в лизинг выгода от рекомендованной розничной цены составит 100 000 рублей. Ежемесячные платежи будут всего 93 178 рублей, экономия на налогах до 1,9 млн рублей при условии оформления договора лизинга на четыре года и авансе 30%*. При приобретении на тех же условиях в финансовую аренду погрузчика LiuGong CLG855H выгода от рыночной цены составит 200 000 руб., ежемесячные платежи — 125 594 руб., экономия на налогах до 2,6 млн рублей**.Компактный фронтальный погрузчик LiuGong CLG835Н подходит для работы на небольших строительных объектах. Машина свободно перемещается по пересеченной местности за счет широких шин, а компактные размеры техники позволяют строителям работать в условиях ограниченного пространства — на улицах города вблизи зданий и машин. Колесный погрузчик LiuGong CLG855H подходит для работ на строительных площадках различных масштабов. Вся техника LiuGong характеризуется производителем как высокоэффективная, надежная и экономичная в обслуживании.«Погрузчики LiuGong являются одними из самых востребованных среди клиентов ВТБ Лизинг. По итогам первого полугодия 2021 г. компания профинансировала на 400% погрузчиков этой марки больше, чем за аналогичный период прошлого года. И сейчас мы рады совместно с официальным дистрибьютором техники «Остров машин» предлагать лучшие на рынке условия финансирования погрузчиков LiuGong для дорожно-строительных предприятий», — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.* - Расчет приведен для LiuGong CLG835Н с рекомендованной розничной стоимостью 4 700 000 рублей. Аванс 30%, ежемесячный платеж 93 178 руб., срок лизинга 48 месяцев, выкупной платеж 1 000 рублей. Экономия на налогах более 1 950 000 рублей доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН). Субсидия 100 000 рублей предоставляется дистрибьютором дорожно-строительной техники LiuGong «Остров машин».** - Расчет приведен для LiuGong CLG855H с рекомендованной розничной стоимостью 6 400 000 рублей. Аванс 30%, ежемесячный платеж 125 594 руб., срок лизинга 48 месяцев, выкупной платеж 1 000 рублей. Экономия на налогах более 2 600 000 рублей доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН). Субсидия 200 000 рублей предоставляется дистрибьютором дорожно-строительной техники LiuGong «Остров машин».