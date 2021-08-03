03.08.2021

2021-08-03 12:35:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (28(9774) от 03 августа 2021 года).

НЕ ШКОЛЬНЫЕ ЗАКЛАДКИ

Полиция и частная охрана сотрудничают в борьбе с распространением наркотиков среди молодёжи. Читайте на странице 2.



ЧЕМ МОЖЕМ — ПОМОЖЕМ!

За два дня сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене сдали более 15 литров крови для людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, получивших травмы различной степени тяжести в результате несчастных случаев, и для тяжелобольных пациентов. Читайте на странице 2.



ВЕСТИ С «КОЛЁС»

Инспекторы ДПС подразделений Госавтоинспекции Москвы с начала года пресекли около шести тысяч случаев управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии. Продолжение на странице 2.



ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Достаточно впечатляюще и по-своему примечательно достижение, которого добился на гарнизонном уровне Информационный центр УВД по Юго-Западному административному округу столицы. Читайте на странице 3.



«ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ БЫТЬ КРАСИВЫМ ТАКИМ»

Как правило, у мужчин, особенно отслуживших в армии, прилагательное «комендантский» вызывает желание сразу посмотреться в зеркало (хорошо ли выбрит и коротко ли подстрижен), а также бросить взгляд на обувь (начищена ли). Читайте на страницах 4-5.



СЧАСТЬЕ ДЕЛИМ НА «5»

Подведены итоги конкурса «Лучшая полицейская семья», проведённого по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве. Победителями стала семья сотрудников подразделений УВД по СВАО — Владислава и Ольги ПОПОВЫХ. Читайте на странице 5.



УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Тему уличной преступности полностью не охватить в одной сколь угодно объёмной статье, тем более — в небольшом газетном материале. Но попробуем к ней подступиться… Читайте на странице 6.



ВОРОВСТВО — ПОСЛЕДНЕЕ РЕМЕСЛО

Ни для кого не секрет, что уже на заре существования человечества люди были склонны к совершению различных преступлений, в том числе краж, и стремились достигнуть некоторых жизненных благ более лёгким способом — за счёт других членов общества. Продолжение на странице 7.



КОГДА ПОЁТ ДУША КРИМИНАЛИСТА

Откликнувшись на просьбу федерального телеканала Россия 1, Министерство внутренних дел Российской Федерации рекомендовало для участия в пятом сезоне популярного проекта «Удивительные люди» представительницу экспертно-криминалистической службы — заместителя начальника межрайонного отдела ЭКЦ УВД по Северному административному округу Москвы подполковника полиции Анастасию КУЛАЧКОВУ. Подробности читайте на страницах 8-9.



РАБОТА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Заместитель начальника поликлиники по медицинской части Татьяна ДМИТРИКОВА провела интересную экскурсию по поликлинике № 2 столичного полицейского главка, познакомила с основными отделениями, рассказала о принципах работы. Читайте на странице 11.



ОТ МОЛЬЕРА ДО «ОТ ПОЛИЦИИ»

Наверное, это даже хорошо, что 1850 год в истории России оказался довольно небогатым на громкие исторические события — больше мира и спокойствия. И жизнь текла своим чередом. Подробности читайте на странице 12.



КОЛЕСЯЩИЕ ПЕШЕХОДЫ

Тема «самокатчиков», связанных с ними дорожно-транспортных происшествий и правовых пробелов вокруг эксплуатации средств индивидуальной мобильности, привлекает внимание достаточно большого количества жителей города Москвы, а также жителей других регионов страны ввиду своей значимости и актуальности. В этой связи внештатный корреспондент газеты «Петровка, 38» взял интервью у депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена Комитета по транспорту и строительству Сергея ВЕРЕМЕЕНКО. Читайте на странице 13.



БЫВАЕТ НА СВЕТЕ, ЧТОБ БЫЛИ ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ...

На момент подготовки этой публикации на сайте ГУ МВД России по г. Москве в разделе «Поиск детей» было 15 объявлений. В каждом сообщалось, что сотрудники полиции устанавливают местонахождение того или иного несовершеннолетнего, который пропал без вести. Читайте на странице 14.



ЗА ТИТУЛ ВОРА В ЗАКОНЕ — НА СТРОГИЙ РЕЖИМ

В Московском городском суде оглашён приговор 39-летнему гражданину Республики Грузия Малхазу Дарчиеву, причисляющему себя к категории так называемых «воров в законе». Подробности читайте на странице 14.



СУД ДА ДЕЛО НА ПОЧВЕ ОПАСНОЙ ЗАРАЗЫ

В Кузьминском районном суде «приобрёл» судимость 41-летний москвич по довольно редкой прежде статье УК РФ — ч. 1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей). Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы сроком на десять месяцев. Читайте на странице 14.



ОДА ВЕЛОСИПЕДУ

«Полицейский на обычном городском велосипеде догнал нарушителя на оранжевом Lamborghini Huracan (согласно открытым данным, мощность двигателя 610 лошадиных сил). Водитель при повороте налево проигнорировал запрещающий сигнал светофора, нарушил правила движения и решил скрыться с места происшествия. Читайте на странице 15.



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