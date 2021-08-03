В автомобиле, на котором передвигался фигурант, оперативные сотрудники обнаружили 19 свертков с метадоном.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из ОМВД России по Александровскому району задержан 26-летний житель поселка Балакирево.В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигался мужчина, полицейские обнаружили 19 свертков с порошкообразным содержимым, а также мобильный телефон с фото участков местности.Проведенным впоследствии исследованием подтверждено, что в свертках находилось наркотическое средство «метадон», массой 7,8 грамма.Установлено, что задержанный хранил наркотические средства с целью дальнейшего сбыта на территории разных районов Владимирской области.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Подозреваемый заключен под стражу.