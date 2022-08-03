Избирком Владимирской области принял решение о регистрации нынешнего врио главы региона Александра Авдеев в кандидаты на должность губернатора области. Александр Авдеев, выдвинутый

Избирком Владимирской области принял решение о регистрации нынешнего врио главы региона Александра Авдеев в кандидаты на должность губернатора области. Александр Авдеев, выдвинутый «Единой Россией» стал первым из пяти кандидатов, прошедших регистрацию. Ранее рабочая группа по проверке избирательных документов рекомендовала допустить врио до выборов, как и четырех его конкурентов. Их официальная регистрация пройдет 4 и 5